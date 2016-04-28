Продать акции ОАО «Газпром» по выгодной цене сегодня

Цена одной обыкновенной акции: 125.45 руб. (максимальное значение на 02.12.2024) ОАО «Газпро́м»— российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой . Условия сделки покупки или продажи акций ОАО “Газпро́м” уточняйте у онлайн-консультанта

или по телефону: 8(800) 700-97-92 Продать акцииКупить акции

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Вид/категория ценной бумаги Акция обыкновенная Код ценной бумаги GAZP Полное наименование Открытое акционерное общество “Газпром” Краткое наименование “Газпром” (ОАО) ао ISIN код RU0007661625 Номер государственной регистрации 1-02-00028-A Объем выпуска 23 673 512 900 Номинальная стоимость 5 Валюта номинала RUB Дата начала торгов 23.01.2006

Продать акции Газпрома по самым выгодным ценам!

Компания “Сервис Капитал” купит акции Газпрома (ОАО «Газпром») на самых выгодных условиях. Наша комиссия составляет всего несколько процентов от биржевой стоимости, при этом оплату услуг регистратора мы берем на себя. Мы не взимаем 13-процентный подоходный налог для организаций и физических лиц, и 30% для нерезидентов РФ.

Покупаем пакеты акций любого объема, в зависимости от ликвидности и эмитента. Позвонив по номеру 8 (800) 700-97-92, Вы узнаете условия продажи акций и получите полную консультацию по этапам сделки.

Наши преимущества:

Не взимаем 13-процентный подоходный налог для граждан РФ и 30-процентный налог для иностранных лиц; Вы получаете денежные средства наличными (заранее) до подписания договора и передаточного распоряжения; Существует несколько вариантов получения денежных средств: либо вы получаете наличные, либо мы переводим средства на счет в любом банке РФ. При этом, счет может и не принадлежать акционеру. При условии перевода денег 3-ему лицу, (при необходимости) составляется трехсторонний договор; Мы контролируем рынок, а поэтому наши условия всегда лучше, чем у конкурентов; Акционеры, реализующие пакеты акций стоимостью от 3-х миллионов рублей обслуживаются на индивидуальных условиях; Наши менеджеры работают семь дней в неделю и проводят сделки даже если регистраторы закрыты. Акционер, желающий продать акции в нерабочий день, должен заранее согласовать этот вопрос с сотрудником компании. Менеджер запишется на прием к нотариусу для нотариального заверения документов и закажет необходимую сумму для выплаты акционеру в банке. Внимание: сумма в договоре фиксируется на конец предыдущего рабочего дня. Возможность сделок по продаже акций в выходные дни доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Омска, Казани, Челябинска, Ростова-на-Дону и любого другого населенного пункта РФ; В большинстве случаев мы не требуем выписку от регистратора по приобретаемым нами ценным бумагам, поэтому продавцу не нужно ждать четыре дня пока, реестродержатель ее подготовит. Вы можете уточнить у нашего менеджера список документов, необходимых для проведения сделки. Телефон для консультации 8 (800) 700-97-92; Оформления сделки, при условии, что документы подготовлены, занимает не более часа. Составление документов опытным менеджером длится около 30-и минут. При планировании сделки нужно обратить внимание на то, что большая часть регистраторов работают до 15:00, а некоторые до 12:30. Мы дорожим временем наших клиентов, поэтому если вы добираетесь на сделку из отдаленного района города (или области), то по вашему желанию сотрудник компании занимает очередь в регистратор, что избавит Вас от лишних временных потерь; Индивидуальные условия для постоянных клиентов нашей компании включают услугу подачи документов регистратору по доверенности, когда наш сотрудник подает все необходимые документы от имени акционера без его присутствия; Компания “Сервис Капитал” работает по всей России. Организуем выезд сотрудников и юристов для покупки акций Газпрома в самые удаленные уголки нашей страны. Предупреждаем, подобная операция требует предварительного согласования, поэтому заранее свяжитесь с нашим офисом. Мы не выезжаем за рубеж, поэтому иностранным гражданам или их представителям, действующим по доверенности, придется посетить территорию Российской Федерации; Мы современная, быстроразвивающаяся компания, которая ценит свое доброе имя и старается вести сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Мы гарантируем неразглашение личных данных клиента и исключаем их передачу злоумышленникам, действуем строго по правилам действующего российского законодательства.

Порядок продажи акций и необходимые документы

Для продажи акций необходимо иметь при себе следующие личные документы:

Паспорт гражданина Российской Федерации или загранпаспорт, если продавец более 6 месяцев проживает вне пределов РФ, или паспорт другого государства для иностранцев. Напоминаем, что если гражданин РФ проживает больше 6-и месяцев на территории другого государства, то он считается нерезидентом, поэтому стоимость услуг компании для такого гражданина будет выше, чем для резидентов России; Если Вы желаете получить денежные средства на счет в банке, то необходимы полные реквизиты счета (распечатку можно получить в любом отделении). При наличном расчете реквизиты банковского счета не нужны. По вашему желанию мы можем перевести денежные средства на счет родственников или доверенных лиц.

Примечания для акционеров, пользующихся услугами Сбербанка РФ:

акционеры, желающие получить денежные средства на карту Сбербанка должны иметь при себе карту и полные реквизиты, содержащие расчетный и лицевой счета, БИК, ИНН, прочую информацию;

Сбербанк ограничил лимиты беспроцентного снятия наличных до 150 тысяч рублей в день для держателей дебетовых карт. Такую же сумму можно снять через кассу без комиссии. При снятии сумм, превышающих лимит в 150 тысяч, Сбербанк будет удерживать комиссию в 0,5% от суммы полученных средств. Для беспроцентного снятия более крупных сумм мы рекомендуем использовать сберегательный счет. Со сберегательного счета можно без комиссии снять любую необходимую сумму, предварительно заказав ее в отделении банка. Другие удобные варианты получения денег подскажут наши специалисты.

Напоминаем, что способ получения денежных средств Вы выбираете самостоятельно. Выбрав наличные, вы получите всю сумму до подписания договора и передаточного распоряжения, и вам не нужно беспокоиться о предоставлении платежных реквизитов счета в банке;

Мы рекомендуем иметь выписку из реестра с информацией о количестве ваших ценных бумаг. О необходимости наличия выписки вы можете узнать у нашего специалиста, позвонив по номеру 8 (800) 700-97-92.

Примечание! Если продавец ни разу не запрашивал выписку из реестра, и намерен сделать это, то мы настоятельно советуем ему удостовериться в следующем:

Есть ли на 19-ой странице паспорта отметки, содержащие сведения о всех ранее выданных паспортах. Паспорт не должен иметь никаких отметок (например, о въезде на территорию Украины). При наличие любых отметок в паспорте сотрудники регистратора его не примут. Ваш паспорт не должен содержать никаких записей, (например, телефонного номера, написанного от руки). При наличии записей документ считается недействительным.

Специалисты нашей компании рады ответить на все вопросы, связанные с любыми документами, необходимыми для покупки-продажи ценных бумаг. Просто позвоните им по номеру 8 (800) 700-97-92.

Отдельно напоминаем! Мы не требуем предоставления уведомления о проведении операции в реестре, которое выдает регистратор после проведения операции в реестре (через 4 дня после подачи передаточного распоряжения).

Важная справочная информация

Информация о регистраторе:

Реестродержатель является коммерческой организацией, поэтому все операции в реестре платные.

Стоимость перевода акций менее чем на один миллион рублей составляет три тысячи рублей, более чем на один миллион рублей – десять тысяч.

Когда сумма в договоре превышает один миллион рублей, для экономии ваших средств мы рекомендуем подавать несколько передаточных распоряжений, менее одного миллиона каждый.

В 99% случаев, наша компания оплачивает комиссию реестродержателя из собственных средств!

Что делать, когда акции хранятся в депозитарии

Если учет ценных бумаг акционера осуществляет не реестродержатель, а в депозитарий (это частое явление, если акции были приобретены на бирже или инвестор стал участником «народного» IPO), то оплата за передачу ценных составит менее одной тысячи рублей.

Что делать, если вы вступаете в наследство

Порядок переоформления ценных бумаг по наследству включает следующие шаги:

Наследник сообщает нотариусу, об имевшихся у наследодателя акциях; Нотариус отправляет в реестродержатель запрос о наличие акций на счете умершего лица в реестре акционеров; Получив ответ от реестродержателя о наличии ценных бумаг, нотариус вводит их в состав наследства и распределяет между наследниками.

Внимание! Чтобы наследники могли свободно продать свои акции по отдельности, нотариус должен указать число ценных бумаг для каждого наследника, даже если эта цифра будет дробной. В противном случае, ценные бумаги будут распределены между наследниками по долям, и регистратор будет вынужден открыть общедолевой счет. При этом если один из 3-х наследников не пожелает расстаться с акциями, то и остальные не смогут их продать.

Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство всем наследникам. Свидетельство необходимо подать в регистратор; Получив от наследника свидетельство о праве на наследство, регистратор открывает новый счет и переводит на него акции. После этого наследник вправе продавать свои ценные бумаги нашей компании.

Остались сомнения или что-то не ясно, получите подробную консультацию специалистов. Для этого свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 700-97-92, опишите вашу проблему в письме и отправьте его на электронный адрес info@s-cap.ru, или впишите номер личного телефона в специальную форму «Продать акции» на сайте, и наш менеджер моментально перезвонит вам.

Внимание:

ВЫГОДНОЕ предложение физическому лицу от инвестиционной брокерской компании «Сервис Капитал»: купить или продать акции ОАО “Газпром” сегодня по ЛУЧШЕЙ цене в Москве, Санкт-Петербурге и всей России. Сделка проходит по рыночным ценам с соблюдением всех требований законодательства РФ без переплаты на дополнительных комиссиях и уплаты налога (НДФЛ) т.к. ООО «Сервис Капитал» не является налоговым агентом по отношению к акционеру, продающему акции по договору купли-продажи. Оплата акций по договору осуществляется наличными в день сделки или в течении пяти рабочих дней (по Вашему выбору). В большинстве случаев нам не обязательна выписка из реестра (регистратора). Мы работаем с 2006 года и у нас нет ни одного недовольного клиента.

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